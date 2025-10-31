ONU: EE.UU. viola derechos humanos con ataques a embarcaciones

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En un comunicado emitido este viernes 31 de octubre de 2025, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, acusó al Gobierno de Estados Unidos de cometer “ejecuciones extrajudiciales” y violaciones graves al derecho internacional, como resultado de una serie de ataques aéreos perpetrados contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico desde septiembre.
Según reportes, más de 60 personas han muerto como consecuencia de estos operativos militares, que las autoridades estadounidenses han justificado como parte de su lucha contra el narcotráfico y el terrorismo.
“Estos ataques, y su creciente costo humano, son inaceptables. Estados Unidos debe detener tales ataques y tomar todas las medidas necesarias para evitar la ejecución extrajudicial de personas a bordo de estos barcos, cualquiera que sea la conducta criminal que se les impute”, señaló Türk.
El Alto Comisionado recalcó que, aunque el tráfico de drogas es un problema internacional serio, el enfrentamiento a estas redes debe enmarcarse dentro de los límites legales establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos.
“Contrarrestar el tráfico ilícito de drogas es un asunto de aplicación de la ley, regido por los límites estrictos del uso de la fuerza letal. Según el derecho internacional, solo se permite como último recurso ante amenazas inminentes a la vida”, explicó.
Türk agregó que, según la información disponible públicamente, ninguno de los ocupantes de las embarcaciones atacadas parecía representar una amenaza inmediata que justificara el uso letal de la fuerza.
Además, instó al Gobierno de Donald Trump a cesar de inmediato estas acciones y a adoptar métodos policiales legales y proporcionales para interceptar embarcaciones y detener a sospechosos conforme al debido proceso. También solicitó investigaciones “rápidas, independientes y transparentes” sobre los hechos.
BCT