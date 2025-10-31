ONU: EE.UU. viola derechos humanos con ataques a embarcaciones

Según reportes, más de 60 personas han muerto como consecuencia de estos operativos militares, que las autoridades estadounidenses han justificado como parte de su lucha contra el narcotráfico y el terrorismo.

“Estos ataques, y su creciente costo humano, son inaceptables. Estados Unidos debe detener tales ataques y tomar todas las medidas necesarias para evitar la ejecución extrajudicial de personas a bordo de estos barcos, cualquiera que sea la conducta criminal que se les impute”, señaló Türk.

El Alto Comisionado recalcó que, aunque el tráfico de drogas es un problema internacional serio, el enfrentamiento a estas redes debe enmarcarse dentro de los límites legales establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos.

“Contrarrestar el tráfico ilícito de drogas es un asunto de aplicación de la ley, regido por los límites estrictos del uso de la fuerza letal. Según el derecho internacional, solo se permite como último recurso ante amenazas inminentes a la vida”, explicó.