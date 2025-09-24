Nueve muertos, por consumo de licor adulterado en Colombia

La información fue confirmada en conferencia por la Secretaría de Salud local y retomada por medios nacionales, luego de que vecinos reportaran que un grupo de aproximadamente 11 personas comenzó a presentar complicaciones graves tras ingerir estas bebidas.

Testigos señalaron que varios de ellos se desplomaron repentinamente, por lo que fueron trasladados al Hospital General de Barranquilla.

De acuerdo al titular de la dependencia, Sthepanie Araujo, uno de los afectados llegó sin signos vitales y otros fueron ingresados a la unidad de cuidados intensivos.

Hasta ahora, la cifra oficial es de nueve fallecidos, tres personas permanecen en estado crítico en terapia intensiva y dos más están bajo observación médica.

La Policía informó que en el lugar de los hechos fue localizada la zona donde se preparaba el licor adulterado, y reveló que la persona que elaboraba estas bebidas habría sido también la primera víctima mortal.

Las autoridades colombianas exhortaron a la población a evitar el consumo de alcohol de dudosa procedencia mientras se determina la magnitud del caso y se refuerzan operativos contra la producción ilegal de estas bebidas.

