“No, gracias”: ladrón rechaza robar más de lo planeado, en Rusia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En un insólito episodio que parece sacado de una novela de realismo absurdo, un ladrón en la ciudad de Novokuznetsk, Rusia, asaltó un banco, pero se negó a llevarse más dinero del que inicialmente había planeado, a pesar de las insistencias del personal que le ofrecía acceso a una suma mayor.

Un individuo —aún no identificado— ingresó a una sucursal bancaria de esta ciudad industrial ubicada en el suroeste de Siberia. Tras amenazar al personal y exigir cierta cantidad de efectivo (la cifra no fue revelada), las empleadas, en un acto quizá motivado por el miedo o la confusión, le informaron que había más dinero disponible en la caja fuerte.