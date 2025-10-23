Mundo

“No, gracias”: ladrón rechaza robar más de lo planeado, en Rusia

Asaltante ignora oferta de más efectivo de empleadas bancarias
Ocurrió en Novokuznetsk, ciudad industrial al suroeste de Siberia
Ocurrió en Novokuznetsk, ciudad industrial al suroeste de SiberiaCAPTURA DE VIDEO
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En un insólito episodio que parece sacado de una novela de realismo absurdo, un ladrón en la ciudad de Novokuznetsk, Rusia, asaltó un banco, pero se negó a llevarse más dinero del que inicialmente había planeado, a pesar de las insistencias del personal que le ofrecía acceso a una suma mayor.

Un individuo —aún no identificado— ingresó a una sucursal bancaria de esta ciudad industrial ubicada en el suroeste de Siberia. Tras amenazar al personal y exigir cierta cantidad de efectivo (la cifra no fue revelada), las empleadas, en un acto quizá motivado por el miedo o la confusión, le informaron que había más dinero disponible en la caja fuerte.

Sin embargo, para sorpresa de todos, el asaltante rechazó la oferta adicional. Según informes preliminares difundidos en medios rusos, el sujeto tomó únicamente el monto solicitado, agradeció y se retiró sin causar daños ni heridos. Hasta el momento, continúa prófugo.

A pesar de esta curiosa muestra de “moderación”, las autoridades locales han iniciado una investigación y mantienen activa la búsqueda del responsable.

Te puede interesar:
Difunden video de ladrones huyendo con joyas del Museo del Louvre; escaparon en solo 7 minutos
Ocurrió en Novokuznetsk, ciudad industrial al suroeste de Siberia

RPO

robo bancario
ladrón honesto

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com