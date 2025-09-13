SRE exige esclarecer muerte de michoacano a manos de ICE en Chicago

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México condenó este sábado la muerte de Silverio Villegas González, un migrante mexicano originario de Michoacán, quien falleció durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en la ciudad de Chicago, Illinois.

El incidente ocurrió el viernes 12 de septiembre en Franklin Park, un suburbio ubicado al oeste de Chicago y cercano al Aeropuerto Internacional O’Hare. De acuerdo con la versión de ICE, Villegas, de 38 años, se habría resistido al arresto e intentado atropellar a un agente con su vehículo, lo que provocó que un oficial disparara contra él.

“Intentó conducir su vehículo contra el equipo de arresto, golpeando a un agente y arrastrándolo mientras huía del lugar. Temiendo por su vida, el agente disparó su arma de fuego e impactó en el sujeto”, señaló ICE en un comunicado oficial.