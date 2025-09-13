SRE exige esclarecer muerte de michoacano a manos de ICE en Chicago

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México condenó este sábado la muerte de Silverio Villegas González, un migrante mexicano originario de Michoacán, quien falleció durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en la ciudad de Chicago, Illinois.
El incidente ocurrió el viernes 12 de septiembre en Franklin Park, un suburbio ubicado al oeste de Chicago y cercano al Aeropuerto Internacional O’Hare. De acuerdo con la versión de ICE, Villegas, de 38 años, se habría resistido al arresto e intentado atropellar a un agente con su vehículo, lo que provocó que un oficial disparara contra él.
“Intentó conducir su vehículo contra el equipo de arresto, golpeando a un agente y arrastrándolo mientras huía del lugar. Temiendo por su vida, el agente disparó su arma de fuego e impactó en el sujeto”, señaló ICE en un comunicado oficial.
Tanto el migrante como el agente herido fueron trasladados a un hospital cercano, donde se certificó la muerte del connacional. El oficial permanece internado con lesiones graves, pero en condición estable.
En respuesta, la Cancillería mexicana informó que, a través del Consulado General en Chicago, solicitó una investigación rigurosa a las autoridades estadounidenses para esclarecer plenamente los hechos. También aseguró que se mantiene contacto con la familia de la víctima para ofrecer asesoría legal y acompañamiento.
“La Secretaría de Relaciones Exteriores condena la violencia y ha solicitado que se lleve a cabo una investigación rigurosa”, publicó la dependencia en su cuenta oficial de X.
Silverio Villegas fue identificado por medios nacionales como cocinero y padre de familia. Su origen michoacano añade un componente de sensibilidad al caso, ya que Michoacán es uno de los estados con mayor número de migrantes en EE.UU., con más de 4.3 millones de michoacanos residiendo en territorio estadounidense, según estimaciones oficiales.
mrh