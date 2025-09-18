Massive Attack se une al boicot global contra Spotify e Israel

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En un acto de protesta ética y política, la icónica banda británica de trip hop Massive Attack anunció que retirará su música de la plataforma Spotify a nivel mundial, así como de todos los servicios de streaming en el territorio de Israel. La decisión fue difundida a través de su cuenta oficial de Instagram, en el marco de la campaña internacional No Music For Genocide (No más música para el genocidio).

Este movimiento artístico ha sumado en los últimos meses a más de 400 artistas y sellos discográficos que buscan visibilizar y condenar la violencia ejercida por el Estado de Israel en Palestina, especialmente tras los recientes conflictos armados y denuncias de organizaciones internacionales por posibles crímenes de guerra.