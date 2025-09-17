Espectador anuda bandera de Israel en protesta viral

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En un acto de protesta silenciosa pero contundente, un espectador turco se convirtió en el centro de atención mundial tras anudar una bandera de Israel durante el Campeonato Mundial de Atletismo 2025, celebrado en Tokio.

En la grabación se observa cómo el hombre, desde su asiento en las gradas, se aproxima a la bandera israelí desplegada y realiza un nudo que la deja parcialmente oculta, impidiendo que sea vista con claridad por el resto del público.