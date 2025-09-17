Espectador anuda bandera de Israel en protesta viral

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En un acto de protesta silenciosa pero contundente, un espectador turco se convirtió en el centro de atención mundial tras anudar una bandera de Israel durante el Campeonato Mundial de Atletismo 2025, celebrado en Tokio.
En la grabación se observa cómo el hombre, desde su asiento en las gradas, se aproxima a la bandera israelí desplegada y realiza un nudo que la deja parcialmente oculta, impidiendo que sea vista con claridad por el resto del público.
El video ha sido interpretado como un llamado de atención hacia la política exterior israelí. El gesto ocurre en un contexto global marcado por protestas crecientes en contra de acciones militares en la Franja de Gaza.
En redes sociales, el acto ha sido celebrado por algunos usuarios como “una muestra de valentía pacífica” y criticado por otros como una “instrumentalización del deporte”.
RPO