‘Llegué tarde por culpa de Pikachu’: inflable gigante detiene el tráfico

Un inflable gigante de Pikachu colapsó el tránsito al caer en una carretera
El video se volvió viral y desató una ola de memes y comentarios
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un inflable gigante de Pikachu colapsó el tránsito vehicular tras caer en pleno camino en Seúl, Corea del Sur, generando asombro, carcajadas y, por supuesto, un nuevo video viral.

El hecho fue captado en video y rápidamente se esparció por redes sociales, donde los usuarios no tardaron en compartir su incredulidad. En las imágenes se observa al icónico personaje amarillo de la franquicia japonesa, totalmente inerte sobre el asfalto, bloqueando ambos carriles por completo.

"Jefe, no me va a creer por qué llegué tarde", sería quizá la frase más honesta pero inverosímil de quienes presenciaron el hecho. Y es que, en un mundo lleno de excusas automovilísticas —desde llantas ponchadas hasta semáforos descompuestos— esta definitivamente se lleva el trofeo a la más surrealista.

Aunque se desconoce cómo terminó ahí el inflable, la escena ha provocado una oleada de creatividad. Algunos ya lo nombran “el nuevo santo patrono de los pretextos creíbles para llegar tarde”.

El video se volvió viral y desató una ola de memes y comentarios

