Impactante: Influencers sobreviven a choque en restaurante mientras grababan video

Patrick Blackwood y Nina Santiago fueron impactados mientras grababan un video en Houston
Ambos influencers resultaron heridos, pero están fuera de peligro
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Lo que parecía una velada común para dos creadores de contenido terminó en un episodio que los marcó de por vida. Patrick Blackwood y Nina Santiago, influencers estadounidenses se volvieron virales tras sobrevivir a un impactante accidente automovilístico dentro de un restaurante en Houston, Texas.

La pareja se encontraba cenando en el restaurante Cuvee’s Culinary Creations y documentaba su experiencia gastronómica frente a una cámara cuando una camioneta SUV se estrelló directamente contra la ventana junto a su mesa, lanzándolos por el aire por la fuerza del impacto.

El video, que circula ampliamente en redes sociales, muestra el momento exacto en que el vehículo irrumpe en el establecimiento, provocando la caída de cristales y un grito de desconcierto. El accidente dejó a ambos con lesiones visibles, por lo que fueron trasladados de inmediato a un hospital local.

“Mi cuerpo se siente tranquilo. Mi cabeza duele un poco. Mi brazo duele un poco aquí. Estoy contenta de estar viva. Este es el segundo accidente de este mes. El hecho de que salimos de ambos (...) no sé si estoy a suerte o mal”
expresó Nina a través de sus redes sociales

La creadora también compartió su reflexión en Instagram junto a imágenes de las heridas sufridas:

“Esta experiencia me mostró quién realmente importa; la vida es demasiado corta para rencores o ira. Deja ir, perdona, vive el ahora y aprecia a los que te rodean. Esta podría haber sido nuestra última comida”.

Hasta el momento, las autoridades de Houston han iniciado una investigación para determinar las causas del incidente y el estado de salud del conductor involucrado, cuya identidad aún no ha sido revelada.

