Impactante: Influencers sobreviven a choque en restaurante mientras grababan video

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Lo que parecía una velada común para dos creadores de contenido terminó en un episodio que los marcó de por vida. Patrick Blackwood y Nina Santiago, influencers estadounidenses se volvieron virales tras sobrevivir a un impactante accidente automovilístico dentro de un restaurante en Houston, Texas.

La pareja se encontraba cenando en el restaurante Cuvee’s Culinary Creations y documentaba su experiencia gastronómica frente a una cámara cuando una camioneta SUV se estrelló directamente contra la ventana junto a su mesa, lanzándolos por el aire por la fuerza del impacto.

El video, que circula ampliamente en redes sociales, muestra el momento exacto en que el vehículo irrumpe en el establecimiento, provocando la caída de cristales y un grito de desconcierto. El accidente dejó a ambos con lesiones visibles, por lo que fueron trasladados de inmediato a un hospital local.