Despedido periodista ruso tras decir que mujeres deben estar en la cocina, no en el futbol

El club Rodina, al que Boyarski estaba vinculado, anunció que no volverá a trabajar con él y calificó sus declaraciones como “inapropiadas, ofensivas y contrarias a la visión del club”. Asimismo, informó que planea organizar eventos para promover el futbol femenil en Rusia.

La joven árbitra, de apenas 22 años, también respondió: “Todos cometemos errores, pero criticar así es inaceptable. Y hacerlo en una transmisión en vivo, para toda la audiencia, para mí es inaceptable. Nadie me ha contactado todavía, nadie se ha disculpado”, declaró a medios rusos.

Stanovova se ha desempeñado como árbitra desde los 18 años. Ha participado en múltiples torneos regionales y se convirtió en 2021 en la jueza más joven del futbol femenil ruso. Su incursión en la liga masculina UFL es reciente y compartida con otras colegas como Anna Fedina y Natalia Aksenova.

Además del despido, algunos colegas de Boyarski y un diputado ruso han solicitado a la Unión de Futbol de Rusia que investigue el caso y evalúe posibles sanciones adicionales.