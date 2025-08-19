Despedido periodista ruso tras decir que mujeres deben estar en la cocina, no en el futbol

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La polémica envolvió al futbol ruso luego de que el periodista y comentarista deportivo Alexandr Boyarski fuera despedido por lanzar comentarios sexistas en una transmisión en vivo contra la árbitra Arina Stanovova, quien dirigía un partido juvenil.
Durante la segunda mitad del encuentro entre Rodina y Zenit, correspondiente a la liga juvenil de Rusia, Boyarski reaccionó indignado ante un penalti marcado por Stanovova y dijo al aire:
El comentario generó rechazo inmediato entre usuarios en redes sociales, medios de comunicación y figuras públicas. A pesar de que Boyarski se disculpó más tarde en su canal de Telegram, la empresa para la que laboraba lo cesó de inmediato.
El club Rodina, al que Boyarski estaba vinculado, anunció que no volverá a trabajar con él y calificó sus declaraciones como “inapropiadas, ofensivas y contrarias a la visión del club”. Asimismo, informó que planea organizar eventos para promover el futbol femenil en Rusia.
La joven árbitra, de apenas 22 años, también respondió: “Todos cometemos errores, pero criticar así es inaceptable. Y hacerlo en una transmisión en vivo, para toda la audiencia, para mí es inaceptable. Nadie me ha contactado todavía, nadie se ha disculpado”, declaró a medios rusos.
Stanovova se ha desempeñado como árbitra desde los 18 años. Ha participado en múltiples torneos regionales y se convirtió en 2021 en la jueza más joven del futbol femenil ruso. Su incursión en la liga masculina UFL es reciente y compartida con otras colegas como Anna Fedina y Natalia Aksenova.
Además del despido, algunos colegas de Boyarski y un diputado ruso han solicitado a la Unión de Futbol de Rusia que investigue el caso y evalúe posibles sanciones adicionales.
RPO