Fraudes, phishing y abuso: así desmantelaron la red de SIMs ilegales en Europa

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una compleja estructura criminal que operaba desde Europa y ofrecía servicios tecnológicos para encubrir delitos cibernéticos fue desarticulada recientemente por autoridades internacionales. La operación, realizada en Letonia con el respaldo de organismos como Europol y Eurojust, expuso el alcance global de una red que permitía a delincuentes utilizar números telefónicos de más de 80 países para ocultar su identidad y cometer una amplia variedad de crímenes digitales.

La red ofrecía un servicio ilegal basado en el uso de dispositivos conocidos como “SIM-box”, que albergaban múltiples tarjetas SIM activas y facilitaban el envío de mensajes, llamadas y la verificación de cuentas en línea. Gracias a esta tecnología, los usuarios del servicio podían crear perfiles falsos en redes sociales, plataformas de compraventa, sitios bancarios y otras aplicaciones, simulando ubicaciones e identidades ficticias. Esta capacidad de anonimato resultó clave para actividades ilícitas como fraudes financieros, suplantación de identidad, estafas de inversión y extorsiones.