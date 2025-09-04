Fiscal venezolano acusa a EE.UU. de fabricar video falso para justificar acciones militares

Caracas, Venezuela (MiMorelia.com).- El Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, Tarek William Saab, denunció que el video difundido recientemente en Estados Unidos, en el que supuestamente se muestra la destrucción de una embarcación cargada con droga, constituye una “operación de falsa bandera” fabricada con inteligencia artificial.
En declaraciones públicas, Saab señaló que esta acción busca justificar una intervención militar en territorio venezolano bajo el argumento de la lucha contra el narcotráfico. “Es inaceptable que se utilice este tipo de excusas baratas y graves para generar una implosión en nuestro país”, afirmó.
El Fiscal cuestionó el uso de submarinos nucleares y buques armados con misiles para combatir supuestamente al narcotráfico, calificando la narrativa como “desproporcionada, violenta y extremista”. Comparó la situación con las intervenciones militares en Irak y Libia, que —dijo— respondieron a intereses petroleros.
“Todo apunta a que el video fue hecho con inteligencia artificial. Es un dibujo animado que ni siquiera muestra a los tripulantes que dicen estar presentes”, recalcó. Según Saab, las imágenes son inconsistentes, pues exhiben una embarcación pequeña, “casi una canoa”, incapaz de llegar a Estados Unidos por sus limitaciones técnicas.
Saab recordó que el Informe Mundial sobre Drogas 2025 de Naciones Unidas no ubica a Venezuela como productor de estupefacientes. “El 90% de la droga proviene de Colombia, Ecuador y Perú, transportada por el Pacífico, no por nuestro país”, afirmó.
El funcionario cuestionó por qué la estrategia antidrogas de EE.UU. no se concentra en esas naciones, cuando Venezuela figura fuera del mapa de producción.
Finalmente, insistió en que este tipo de acciones violan el derecho internacional y buscan construir un escenario ficticio para afectar la soberanía venezolana.
SHA