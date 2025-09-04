Fiscal venezolano acusa a EE.UU. de fabricar video falso para justificar acciones militares

En declaraciones públicas, Saab señaló que esta acción busca justificar una intervención militar en territorio venezolano bajo el argumento de la lucha contra el narcotráfico. “Es inaceptable que se utilice este tipo de excusas baratas y graves para generar una implosión en nuestro país”, afirmó.

Señalamientos contra Estados Unidos

El Fiscal cuestionó el uso de submarinos nucleares y buques armados con misiles para combatir supuestamente al narcotráfico, calificando la narrativa como “desproporcionada, violenta y extremista”. Comparó la situación con las intervenciones militares en Irak y Libia, que —dijo— respondieron a intereses petroleros.

“Todo apunta a que el video fue hecho con inteligencia artificial. Es un dibujo animado que ni siquiera muestra a los tripulantes que dicen estar presentes”, recalcó. Según Saab, las imágenes son inconsistentes, pues exhiben una embarcación pequeña, “casi una canoa”, incapaz de llegar a Estados Unidos por sus limitaciones técnicas.