EE.UU. lanza misil contra narcolancha venezolana en el Caribe; mueren 11 [VIDEO]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este 2 de septiembre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, compartió en sus redes sociales un video en el que se observa un ataque militar contra una lancha rápida en altamar, presuntamente vinculada al grupo criminal venezolano Tren de Aragua.

Según el mensaje publicado por el mandatario, la operación fue ejecutada bajo su orden directa, en el marco de actividades del Comando Sur de EE.UU. (SOUTHCOM), y tuvo como objetivo una embarcación que se desplazaba en aguas internacionales con presunta carga de narcóticos con destino a Estados Unidos.

En el video, se muestra una lancha navegando a gran velocidad antes de ser impactada por un proyectil, lo que provoca su destrucción total. De acuerdo con Trump, 11 personas murieron en el ataque, todas identificadas como miembros del Tren de Aragua, una organización designada por su administración como grupo terrorista extranjero, supuestamente bajo el control del gobierno de Nicolás Maduro.

“Que esto sirva como advertencia para quienes piensen en introducir drogas a Estados Unidos. ¡Cuidado!”, advirtió Trump en su publicación.

El presidente también aseguró que ningún soldado estadounidense resultó herido durante la operación. Hasta el momento, ni el Departamento de Defensa ni el Pentágono han emitido una postura oficial que confirme o amplíe los detalles del operativo.