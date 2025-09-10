FBI confirma captura tras ataque que cobró la vida de Charlie Kirk

El disparo, que impactó en la zona del cuello, generó caos entre los asistentes. En redes sociales circularon videos donde se observa a estudiantes huyendo del auditorio. Kirk fue trasladado a un hospital, donde falleció más tarde a causa de las heridas.

Charlie Kirk, de 30 años, era fundador de la organización conservadora Turning Point USA y una figura influyente en el movimiento juvenil republicano. Su asesinato ha provocado una fuerte reacción en el ámbito político estadounidense, especialmente entre sectores afines al expresidente Trump, quien lo describió como “un líder que supo conectar con la juventud estadounidense”.

La Fiscalía y el FBI continúan con la investigación del caso, y se espera que en las próximas horas se den a conocer más detalles sobre el detenido, así como los posibles móviles del ataque.

