FBI confirma captura tras ataque que cobró la vida de Charlie Kirk

Orem, Utah (MiMorelia.com).- El sujeto implicado en el tiroteo que cobró la vida del activista conservador Charlie Kirk ya se encuentra bajo custodia, informó este miércoles el director del FBI, Kash Patel, a través de su cuenta oficial en redes sociales.
“Gracias a las autoridades locales y estatales de Utah por su colaboración con el @FBI. Proporcionaremos actualizaciones cuando sea posible”, escribió el funcionario federal, sin dar mayores detalles sobre la identidad del detenido o los motivos del ataque.
La detención ocurre horas después de que el expresidente Donald J. Trump confirmara la muerte de Kirk, quien fue baleado mientras ofrecía una conferencia en la Universidad del Valle de Utah, en la ciudad de Orem, como parte de su gira “The American Comeback Tour”.
El disparo, que impactó en la zona del cuello, generó caos entre los asistentes. En redes sociales circularon videos donde se observa a estudiantes huyendo del auditorio. Kirk fue trasladado a un hospital, donde falleció más tarde a causa de las heridas.
Charlie Kirk, de 30 años, era fundador de la organización conservadora Turning Point USA y una figura influyente en el movimiento juvenil republicano. Su asesinato ha provocado una fuerte reacción en el ámbito político estadounidense, especialmente entre sectores afines al expresidente Trump, quien lo describió como “un líder que supo conectar con la juventud estadounidense”.
La Fiscalía y el FBI continúan con la investigación del caso, y se espera que en las próximas horas se den a conocer más detalles sobre el detenido, así como los posibles móviles del ataque.
SHA