Muere el influencer Charlie Kirk tras ataque, confirma Trump

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, confirmó este miércoles la muerte del activista conservador e influencer Charlie Kirk, quien fue baleado durante un evento en la Universidad del Valle de Utah, en la ciudad de Orem.

A través de un mensaje en su cuenta oficial, Trump calificó a Kirk como un líder que supo conectar con la juventud estadounidense y expresó sus condolencias a la familia del fundador de Turning Point USA, especialmente a su esposa Erika.