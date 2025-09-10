Muere el influencer Charlie Kirk tras ataque, confirma Trump

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, confirmó este miércoles la muerte del activista conservador e influencer Charlie Kirk, quien fue baleado durante un evento en la Universidad del Valle de Utah, en la ciudad de Orem.
A través de un mensaje en su cuenta oficial, Trump calificó a Kirk como un líder que supo conectar con la juventud estadounidense y expresó sus condolencias a la familia del fundador de Turning Point USA, especialmente a su esposa Erika.
El incidente ocurrió mientras Kirk ofrecía la primera conferencia de su gira “The American Comeback Tour”, una serie de presentaciones en universidades y colegios para el semestre de otoño. Durante su intervención, recibió un disparo en la zona del cuello, lo que desató el pánico entre los asistentes.
Imágenes y videos compartidos en redes sociales muestran a estudiantes y público corriendo para ponerse a salvo tras los disparos. Kirk fue trasladado a un hospital cercano, donde falleció horas después, de acuerdo con reportes oficiales.
La investigación sobre el tiroteo continúa a cargo de las autoridades federales y estatales de Estados Unidos.
