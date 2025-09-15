FBI confirma a Tyler Robinson como asesino de Charlie Kirk

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El director del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), Kash Patel, confirmó este lunes que Tyler Robinson, un joven de 22 años, es el responsable del asesinato del influencer político Charlie Kirk, ocurrido recientemente en Utah.
En conferencia de prensa nacional, Patel aseguró:
La declaración pone fin a las especulaciones sobre la identidad del agresor, luego de días de tensión en medios y redes sociales.
La primera confirmación pública se dio horas antes, cuando el gobernador de Utah, Spencer Cox, abrió una conferencia de prensa con la frase: “Damas y caballeros, lo tenemos”.
Ahí reveló que el detenido había sido identificado como Tyler Robinson, y que no se trataba de un estudiante de la Universidad del Valle de Utah, lugar donde ocurrió el ataque.
La toalla que envolvía el arma utilizada, así como un destornillador abandonado en la azotea, fueron analizados y los resultados coincidieron con su perfil genético.
Las autoridades consideran, hasta el momento, que Robinson actuó en solitario. Sin embargo, la investigación sigue en curso y no se descarta la participación de otras personas.
El gobernador Cox mencionó que el joven habría contactado a un amigo de la familia para confesar el crimen, lo que detonó el aviso inmediato a la Oficina del Sheriff del Condado de Washington.
Por su parte, el presidente Donald Trump, en entrevista con CNN, confirmó que el sospechoso ya estaba detenido y siendo interrogado.
RPO