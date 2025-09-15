FBI confirma a Tyler Robinson como asesino de Charlie Kirk

La toalla que envolvía el arma utilizada, así como un destornillador abandonado en la azotea, fueron analizados y los resultados coincidieron con su perfil genético.

Las autoridades consideran, hasta el momento, que Robinson actuó en solitario. Sin embargo, la investigación sigue en curso y no se descarta la participación de otras personas.

El gobernador Cox mencionó que el joven habría contactado a un amigo de la familia para confesar el crimen, lo que detonó el aviso inmediato a la Oficina del Sheriff del Condado de Washington.

Por su parte, el presidente Donald Trump, en entrevista con CNN, confirmó que el sospechoso ya estaba detenido y siendo interrogado.