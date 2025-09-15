EU y China llegan a acuerdos para TikTok

Madrid, España (MiMorelia.com).- El gobierno de Estados Unidos anunció que ya se cerró un acuerdo comercial sobre la venta de las operaciones estadounidenses de TikTok, la red social de origen chino propiedad de Bytedance.

La confirmación fue hecha este lunes por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien declaró que los términos del acuerdo ya están definidos entre las partes involucradas, aunque evitó revelar detalles por tratarse de una negociación entre empresas privadas.

"Es un asunto entre dos partes privadas, pero los términos comerciales ya se han acordado", expresó Bessent frente a la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores.

A pesar del hermetismo, se adelantó que el presidente Donald Trump sostendrá una llamada este viernes con su homólogo chino, Xi Jinping, teniendo ya sobre la mesa los términos finales de la venta de la filial de TikTok en territorio estadounidense.

Por su parte, el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, afirmó que no se contempla extender nuevamente el plazo para que Bytedance desinvierta en TikTok, salvo que sea estrictamente necesario para la firma final del acuerdo.

"No vamos a entrar en una dinámica de aplazamientos continuos. Tenemos un acuerdo", declaró Greer, quien acompañó a Bessent durante el anuncio.

Ambos funcionarios explicaron que las reuniones realizadas en Madrid se centraron exclusivamente en TikTok, y que las negociaciones para un nuevo tratado comercial entre China y Estados Unidos se retomarán dentro de aproximadamente un mes.

RYE-