Exestrella de la NFL anuncia su 14° hijo en camino

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El exjugador de la NFL y MVP del año 2005, Shaun Alexander, sorprendió al mundo deportivo al anunciar que su esposa, Valery, está embarazada del que será su decimocuarto hijo.

La revelación se dio durante una charla informal en el programa de FanDuel TV, donde Alexander conversaba sobre su vida familiar con el conductor Adams. Mientras repasaban una fotografía del exjugador con sus 13 hijos —10 niñas y 3 niños—, Alexander dejó caer la bomba: "Estamos comenzando a decirle a la gente en este momento, pero no a cinco estómagos. Soy el primero en decirlo en televisión. Es realmente salvaje, serán 14", expresó entre risas.

Aunque no se compartieron detalles sobre la fecha de nacimiento ni el sexo del bebé, la noticia rápidamente captó la atención tanto por lo inusual del número como por tratarse de una figura ampliamente reconocida en el fútbol americano.

Actualmente, el hijo mayor de Alexander, Joseph, juega fútbol americano a nivel preparatoria en Virginia, siguiendo los pasos de su padre. A sus 48 años, Shaun Alexander se muestra orgulloso de su numerosa familia.

Retirado desde 2008, Alexander es recordado por su paso con los Seattle Seahawks, equipo con el que logró más de 100 touchdowns, una marca que solo otros nueve corredores han alcanzado en la historia de la NFL. De esos, siete ya están en el Salón de la Fama.