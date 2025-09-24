Calendario NFL Semana 4: Cowboys vs Packers y doble cartelera en Monday Night

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Semana 4 de la NFL llega cargada de partidos atractivos, con choques que podrían marcar el rumbo temprano de la temporada. Desde el jueves 25 de septiembre hasta el lunes 29, los aficionados podrán disfrutar de 16 encuentros en México a través de diferentes cadenas y plataformas.

Jueves 25 de septiembre

Seattle Seahawks vs. Arizona Cardinals – 6:15 pm (Fox Sports)

Domingo 28 de septiembre

Minnesota Vikings vs. Pittsburgh Steelers – 7:30 am (Disney+)

Washington Commanders vs. Atlanta Falcons – 11:00 am (ViX)

New Orleans Saints vs. Buffalo Bills – 11:00 am (Fox Sports)

Cleveland Browns vs. Detroit Lions – 11:00 am

Houston Texans vs. Titans – 11:00 am

Carolina Panthers vs. New England Patriots – 11:00 am

Los Angeles Chargers vs. New York Giants – 11:00 am

Philadelphia Eagles vs. Tampa Bay Buccaneers – 11:00 am (Fox Sports)

Indianapolis Colts vs. Los Angeles Rams – 2:05 pm (Fox Sports)

San Francisco 49ers vs. Jacksonville Jaguars – 2:05 pm (Nu9ve)

Kansas City Chiefs vs. Baltimore Ravens – 2:25 pm (Fox Sports)

Chicago Bears vs. Las Vegas Raiders – 2:25 pm

Green Bay Packers vs. Dallas Cowboys – 6:20 pm (ESPN / Disney+)

Lunes 29 de septiembre (Monday Night Football, doble cartelera)

New York Jets vs. Miami Dolphins – 5:15 pm (ESPN / Disney+)

Cincinnati Bengals vs. Denver Broncos – 6:15 pm (ESPN)

Entre los partidos más esperados se encuentran el Green Bay Packers vs. Dallas Cowboys en horario estelar del domingo, así como el Kansas City Chiefs vs. Baltimore Ravens, que enfrentará a dos de las ofensivas más explosivas de la liga.

El lunes habrá doble función con los Jets enfrentando a los Dolphins en un duelo divisional del Este de la AFC, seguido por el Bengals vs. Broncos para cerrar la semana.

mrh