Estafadores usan inteligencia artificial y suplantan a BTS

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una mujer de 63 años, residente de la región rusa de Primorie, fue víctima de una estafa orquestada por delincuentes que se hicieron pasar por miembros de la banda BTS.

Los estafadores se pusieron en contacto con la jubilada a través de las redes sociales, donde uno de ellos se presentó como un miembro de BTS, incluso haciendo una videollamada con la mujer junto a un supuesto traductor.

El falso artista engañó a la mujer diciendo que había un envío de dinero destinado a un fondo benéfico. Más tarde, personas que se hicieron pasar por agentes aduaneros la contactaron para exigirle el pago de un impuesto de 325.000 rublos (aproximadamente 4.250 dólares) para liberar dicho envío. No obstante, el fraude no terminó allí. Los estafadores consiguieron que la víctima transfiriera más dinero, solicitándole una nueva suma de 317.000 rublos (más de 4.100 dólares) para cubrir el vuelo del 'artista' a Rusia y organizar su agenda, asegurando que pronto se encontraría en persona con él.

Los delincuentes habrían utilizado inteligencia artificial para perfeccionar su engaño, basándose en los intereses que la víctima había compartido públicamente en sus redes sociales.