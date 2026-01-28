Jimin de BTS lanza perfume con LADOR

El producto estará disponible a partir del 1 de febrero de 2026 y consiste en un aceite perfumado con notas de lirio de los valles, pensado para reflejar la imagen “angelical” que muchos asocian con el idol surcoreano.

Desde que se dio a conocer la noticia, la comunidad ARMY ha compartido opiniones diversas a través de redes sociales, generando conversación sobre si el perfume representa verdaderamente la esencia de Jimin. La expectativa por el lanzamiento ha crecido de forma notable entre los fans de todo el mundo.

🎤 BTS confirma conciertos en México como parte de su gira mundial

Este anuncio llega en un momento de gran emoción para el fandom mexicano, ya que BTS confirmó su regreso a México como parte de su gira mundial 2026.