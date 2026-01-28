Jimin de BTS lanza perfume con LADOR

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El integrante de BTS, Jimin, fue anunciado oficialmente como el nuevo embajador global de la marca coreana LADOR, en un movimiento que ha entusiasmado a millones de fanáticos en todo el mundo, incluidos los seguidores del grupo en México.
Como parte de esta colaboración, se confirmó el lanzamiento de la fragancia “Angel Muguet”, inspirada directamente en Jimin.
El producto estará disponible a partir del 1 de febrero de 2026 y consiste en un aceite perfumado con notas de lirio de los valles, pensado para reflejar la imagen “angelical” que muchos asocian con el idol surcoreano.
Desde que se dio a conocer la noticia, la comunidad ARMY ha compartido opiniones diversas a través de redes sociales, generando conversación sobre si el perfume representa verdaderamente la esencia de Jimin. La expectativa por el lanzamiento ha crecido de forma notable entre los fans de todo el mundo.
Este anuncio llega en un momento de gran emoción para el fandom mexicano, ya que BTS confirmó su regreso a México como parte de su gira mundial 2026.
El grupo surcoreano se presentará los días 7, 9 y 10 de mayo en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, en lo que será su primer tour en territorio nacional desde hace varios años. La gira, titulada “Arirang World Tour 2026-2027”, marca el regreso oficial del grupo tras una pausa por motivos de servicio militar.
Los boletos para estos conciertos se agotaron en cuestión de horas, y las autoridades culturales del país han manifestado interés en gestionar fechas adicionales, debido a la alta demanda.
RYE