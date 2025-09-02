Emiten alerta por huevos con salmonela en California

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) emitió una alerta sanitaria tras detectar huevos contaminados con salmonela, una bacteria que puede causar graves infecciones intestinales.
Los huevos en cuestión, producidos por la empresa Country Eggs, LLC, fueron distribuidos en tiendas y servicios de alimentos en California y Nevada.
De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), esta bacteria se encuentra con frecuencia en alimentos como huevos, carne de ave o res mal cocida, leche sin pasteurizar, frutas, verduras y superficies contaminadas.
Diarrea
Fiebre
Náuseas y vómitos
Calambres abdominales
Escalofríos
Dolor de cabeza
Sangre en las heces
“La enfermedad generalmente ocurre dentro de 12 a 72 horas [...] y los síntomas suelen durar de cuatro a siete días”, detalla la dependencia estadounidense. Aunque la mayoría de los casos se resuelven sin tratamiento médico específico, la rehidratación es esencial para evitar complicaciones.
Cocinar bien carnes, huevos y pescados.
Lavar frutas y verduras antes de consumirlas.
Evitar leche y jugos sin pasteurizar.
Lavarse las manos antes y después de manipular alimentos.
Separar alimentos crudos de los cocidos.
Mantener limpieza y desinfección en superficies de cocina.
Aunque el decomiso se realizó en EU, vale la pena recordar que muchos productos alimenticios cruzan fronteras o llegan a través del comercio informal. Por ello, autoridades mexicanas podrían emitir recomendaciones si se detecta riesgo de ingreso de este lote.
RPO