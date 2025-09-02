Emiten alerta por huevos con salmonela en California

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) emitió una alerta sanitaria tras detectar huevos contaminados con salmonela, una bacteria que puede causar graves infecciones intestinales.

Los huevos en cuestión, producidos por la empresa Country Eggs, LLC, fueron distribuidos en tiendas y servicios de alimentos en California y Nevada.