"El Mayo morirá en una prisión de EU", señala fiscal Pam Bondi

Durante una rueda de prensa conjunta con altos mandos de la DEA, FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, Bondi señaló que Zambada operó durante décadas gracias a una red de corrupción en México, que le permitió sobornar a funcionarios públicos y mantener impunidad en sus operaciones de narcotráfico.

“El reinado de terror del Mayo Zambada ha terminado. Nunca volverá a andar libre”, sentenció la fiscal. La declaración ocurre luego de que el capo mexicano aceptara su culpabilidad por conspiración para crimen organizado y administración de una empresa criminal, delitos que podrían derivar en cadena perpetua.

Zambada, de 77 años de edad, renunció a su derecho de juicio y apelación, y reconoció haber liderado el tráfico de más de mil 500 toneladas de cocaína, así como el uso sistemático de violencia y sobornos.