"El Mayo morirá en una prisión de EU", señala fiscal Pam Bondi

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, aseguró este lunes que Ismael "El Mayo" Zambada, uno de los líderes históricos del Cártel de Sinaloa, "morirá en una prisión federal estadounidense", tras declararse culpable en una corte federal de Brooklyn.
Durante una rueda de prensa conjunta con altos mandos de la DEA, FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, Bondi señaló que Zambada operó durante décadas gracias a una red de corrupción en México, que le permitió sobornar a funcionarios públicos y mantener impunidad en sus operaciones de narcotráfico.
“El reinado de terror del Mayo Zambada ha terminado. Nunca volverá a andar libre”, sentenció la fiscal. La declaración ocurre luego de que el capo mexicano aceptara su culpabilidad por conspiración para crimen organizado y administración de una empresa criminal, delitos que podrían derivar en cadena perpetua.
Zambada, de 77 años de edad, renunció a su derecho de juicio y apelación, y reconoció haber liderado el tráfico de más de mil 500 toneladas de cocaína, así como el uso sistemático de violencia y sobornos.
La sentencia final se conocerá el próximo 13 de enero de 2026, y se prevé la imposición de multas millonarias y la confiscación de bienes.
