Se declara culpable Ismael "El Mayo" Zambada en Nueva York

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El líder y cofundador del Cártel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada, se declaró culpable ante una corte federal en Nueva York, en un proceso en el que enfrenta 17 cargos por narcotráfico, lavado de dinero y uso de armas, informaron medios nacionales.

El capo sinaloense aceptó declararse culpable después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmará este mes que no solicitaría la pena de muerte en su contra, pese a más de medio siglo de trayectoria delictiva.