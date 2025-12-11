El futuro es hoy: Maduro afirma que Venezuela ya vive en 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Nicolás Maduro, afirmó durante una transmisión televisiva que el 2026 “ya comenzó” en Venezuela.

La sorprendente afirmación ocurrió durante la presentación del llamado “Plan 2026”, una iniciativa gubernamental que, según el mandatario, marcará el rumbo del país en los próximos años. Pero fue la frase con la que abrió su discurso la que se llevó los titulares: “El 2026 ya empezó, ya hoy es 2026. Empezó tempranero porque todo lo que hagamos ahorita va a permitir que cuando amanezca el 1ero de enero vamos disparados en la construcción de la patria”.

Aunque solo se trató de una metáfora política, no sería la primera vez que Maduro altera las convenciones del calendario. En octubre de 2022, también sorprendió al país al “adelantar la Navidad”, justificando la medida como una forma de “llenar de alegría” a la nación en medio de la crisis.