Difunden video del momento en que EE.UU. incauta buque petrolero frente a Venezuela

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles la incautación de un buque petrolero frente a las costas de Venezuela, lo que incrementa la tensión geopolítica entre Washington y Caracas.
“Acabamos de incautar un petrolero en la costa de Venezuela, un petrolero grande, muy grande, el más grande jamás incautado, en realidad”, declaró Trump durante una mesa redonda con empresarios en la Casa Blanca.
La agencia Bloomberg reportó en exclusiva que el barco —identificado como Skipper— fue interceptado por orden de un juez federal estadounidense, debido a su presunta relación con el contrabando de petróleo iraní, sancionado por Estados Unidos.
Aunque en esta ocasión el barco transportaba crudo venezolano, medios como The New York Times aclararon que la incautación no está directamente relacionada con el Gobierno de Nicolás Maduro, sino con el historial previo del buque, que navegaba bajo falsa bandera.
El suceso coincide con la entrega del Premio Nobel de la Paz a la opositora venezolana María Corina Machado, quien no pudo asistir a la ceremonia en Oslo, pero confirmó su arribo a Noruega en las próximas horas.
Desde septiembre, el gobierno estadounidense ha intensificado su presión sobre Venezuela. Las Fuerzas Armadas de EE.UU. han destruido más de 20 embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, presuntamente involucradas en tráfico de drogas, resultando en más de 80 muertes en operativos considerados extrajudiciales por organismos internacionales.
Donald Trump ha advertido que “pronto” comenzarán ataques dentro del territorio venezolano, lo que llevó al presidente Nicolás Maduro a llamar a la ciudadanía a organizarse en milicias civiles ante lo que calificó como amenazas de intervención.
En paralelo, la petrolera estatal venezolana PDVSA mantiene operaciones conjuntas con la estadounidense Chevron, empresa que cuenta con una licencia especial del Departamento del Tesoro, la cual le permite operar a pesar del marco de sanciones.
