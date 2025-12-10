Difunden video del momento en que EE.UU. incauta buque petrolero frente a Venezuela

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles la incautación de un buque petrolero frente a las costas de Venezuela, lo que incrementa la tensión geopolítica entre Washington y Caracas.

“Acabamos de incautar un petrolero en la costa de Venezuela, un petrolero grande, muy grande, el más grande jamás incautado, en realidad”, declaró Trump durante una mesa redonda con empresarios en la Casa Blanca.

La agencia Bloomberg reportó en exclusiva que el barco —identificado como Skipper— fue interceptado por orden de un juez federal estadounidense, debido a su presunta relación con el contrabando de petróleo iraní, sancionado por Estados Unidos.

Aunque en esta ocasión el barco transportaba crudo venezolano, medios como The New York Times aclararon que la incautación no está directamente relacionada con el Gobierno de Nicolás Maduro, sino con el historial previo del buque, que navegaba bajo falsa bandera.