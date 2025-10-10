Destituyen a Dina Boluarte y José Jerí asume como presidente interino de Perú

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En una sesión marcada por la tensión política, el Congreso del Perú destituyó a la presidenta Dina Boluarte por “incapacidad moral permanente” y designó de inmediato al presidente del Congreso, José Enrique Jerí Oré, como presidente interino del país andino.

El nuevo mandatario asumirá el poder Ejecutivo hasta las elecciones generales previstas para abril de 2026.

La decisión fue tomada sin votos en contra ni abstenciones, lo que evidenció un consenso inusual en el Congreso peruano. Boluarte, quien llegó al poder tras la destitución de Pedro Castillo en diciembre de 2022, no acudió al Congreso para ejercer su defensa.

Durante la madrugada, Jerí Oré juró como presidente interino y de inmediato anunció una cruzada contra la criminalidad, declarando “la guerra a la delincuencia”. El nuevo jefe de Estado subrayó que contará con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, y llamó al Poder Judicial y al Ministerio Público a sumarse a esta estrategia de seguridad.