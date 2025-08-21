DEA reconoce “disposición inédita” de México contra el narcotráfico

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).– El director de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Terry Cole, aseguró este jueves que México muestra una “disposición sin precedentes” para colaborar con Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico, pese a que el Gobierno mexicano negó la existencia de un operativo binacional en la frontera.

En entrevista con la cadena Fox News, el funcionario estadounidense destacó que la estrategia impulsada por la administración de Donald Trump ha abierto “una nueva etapa de coordinación” entre ambos países.

“Gracias a los esfuerzos del presidente con México, estamos viendo una disposición inédita de ese país a cooperar con nuestro personal. Creo que juntos podemos seguir salvando la mayor cantidad posible de vidas estadounidenses”, declaró Cole.

Consultado sobre la posibilidad de que la Casa Blanca contemple medidas militares contra cárteles en México, el titular de la DEA señaló que la agencia “apoyará la decisión que tome el presidente” y que cumplirá su misión.