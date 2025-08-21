DEA reconoce “disposición inédita” de México contra el narcotráfico

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).– El director de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Terry Cole, aseguró este jueves que México muestra una “disposición sin precedentes” para colaborar con Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico, pese a que el Gobierno mexicano negó la existencia de un operativo binacional en la frontera.
En entrevista con la cadena Fox News, el funcionario estadounidense destacó que la estrategia impulsada por la administración de Donald Trump ha abierto “una nueva etapa de coordinación” entre ambos países.
“Gracias a los esfuerzos del presidente con México, estamos viendo una disposición inédita de ese país a cooperar con nuestro personal. Creo que juntos podemos seguir salvando la mayor cantidad posible de vidas estadounidenses”, declaró Cole.
Consultado sobre la posibilidad de que la Casa Blanca contemple medidas militares contra cárteles en México, el titular de la DEA señaló que la agencia “apoyará la decisión que tome el presidente” y que cumplirá su misión.
Las declaraciones se dan después de que la DEA anunciara el Proyecto Portero, una estrategia que prevé cooperación con fuerzas mexicanas para desmantelar redes de tráfico de drogas sintéticas, intercambio de información e identificación de objetivos prioritarios.
Sin embargo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó tajantemente que exista un operativo conjunto de esa naturaleza.
“No hay ningún operativo con la DEA. La cooperación se mantiene en materia de seguridad, pero siempre bajo el principio de respeto a la soberanía”, subrayó la mandataria.
Cole defendió los esfuerzos de la agencia frente a lo que calificó como “la epidemia de drogas” en Estados Unidos. Según cifras oficiales, en 2024 murieron más de 48 mil personas por sobredosis de fentanilo, droga que Washington señala como producida en México con precursores químicos provenientes de China.
El combate a esta sustancia se ha convertido en una prioridad para la administración Trump, mientras en México las autoridades insisten en que cualquier colaboración en seguridad debe realizarse bajo términos de respeto a la soberanía nacional.
