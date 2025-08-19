Sheinbaum desmiente acuerdo con la DEA sobre "Proyecto Portero" contra las drogas

Durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional, la mandataria aseguró que el Gobierno de México no ha firmado ni autorizado ninguna operación conjunta con la DEA.

“No hay ningún acuerdo con la DEA. El comunicado lo emitieron ellos, no sabemos con base en qué. Ninguna institución de seguridad ha llegado a un acuerdo con esa agencia”, declaró.

Es de recordar que el lunes, la DEA anunció una nueva iniciativa para combatir a los cárteles que trafican fentanilo y otras drogas sintéticas hacia Estados Unidos, a través de una operación binacional centrada en los llamados “gatekeepers” o porteros, quienes controlan los corredores de contrabando en la frontera suroeste.

Sin embargo, Sheinbaum aclaró que lo único que ha ocurrido es la participación de un grupo de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en un taller en Texas, sin que ello implique una colaboración operativa formal.

“Es todo lo que hay. No sabemos por qué emitieron este comunicado”, enfatizó.