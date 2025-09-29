DEA detiene a 670 personas ligadas al crimen organizado en operativo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) lanzó un operativo histórico contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), logrando la detención de 670 personas en apenas cinco días. La acción coordinada, llevada a cabo del 22 al 26 de septiembre de 2025, forma parte de una ofensiva que, según autoridades estadounidenses, apenas comienza.

El operativo fue desplegado en 23 divisiones dentro del territorio estadounidense, así como en siete regiones extranjeras. Además, se aseguraron importantes cantidades de droga, armas y dinero en efectivo, lo que representa uno de los mayores golpes contra el narcotráfico en la última década.

Entre lo incautado destacan 92.4 kilogramos de fentanilo en polvo, más de un millón de pastillas falsificadas, 6 toneladas de metanfetamina, casi 23 toneladas de cocaína, 33 kilos de heroína, así como 244 armas de fuego.

En términos financieros, la DEA reportó la confiscación de 18.6 millones de dólares en efectivo y otros 29.6 millones en activos relacionados con actividades ilícitas del CJNG.