Violencia en Michigan: tiroteo e incendio arrasan iglesia en Grand Blanc

El Departamento de Policía de Grand Blanc confirmó que el tirador fue abatido y que no existe amenaza para la población en este momento.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, calificó lo ocurrido como un acto desgarrador: “Esta violencia en un lugar de culto es desgarradora y escalofriante. Les pido que se unan a mí en oración por las víctimas de esta terrible tragedia”, expresó en un comunicado.