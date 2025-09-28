Violencia en Michigan: tiroteo e incendio arrasan iglesia en Grand Blanc
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Las primeras horas de este domingo 28 de septiembre se tiñeron de tragedia en Grand Blanc, Michigan, Estados Unidos, cuando un tiroteo seguido de un incendio se registró en una iglesia de los Santos de los Últimos Días (LDS, siglas en inglés).
El Departamento de Policía de Grand Blanc confirmó que el tirador fue abatido y que no existe amenaza para la población en este momento.
La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, calificó lo ocurrido como un acto desgarrador: “Esta violencia en un lugar de culto es desgarradora y escalofriante. Les pido que se unan a mí en oración por las víctimas de esta terrible tragedia”, expresó en un comunicado.
Las investigaciones continúan para determinar las causas del ataque, mientras la comunidad local y nacional lamenta un nuevo episodio de violencia armada en un espacio religioso. El hecho ocurrió en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días de Grand Blanc, a unos 80 kilómetros al norte de Detroit.
BCT