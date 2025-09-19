De la NBA al abandono; la lucha de Delonte West continúa

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Delonte West, exjugador de la NBA fue visto recientemente deambulando por las calles en Estados Unidos, sumido nuevamente en una situación de indigencia.

Hace unos años, la historia de West conmovió al mundo cuando el empresario y dueño de los Dallas Mavericks, Mark Cuban, lo ayudó a salir de la calle. En aquel entonces, Cuban lo recogió personalmente en una gasolinera, le ofreció alojamiento, financió su rehabilitación contra las adicciones y lo apoyó en su reintegración a la sociedad. Parecía un caso de redención ejemplar.

Sin embargo, la vida no siempre sigue el guion que quisiéramos. A pesar de las oportunidades y del respaldo que recibió, Delonte West volvió a caer.

La imagen reciente que circula en redes sociales lo muestra desorientado, visiblemente deteriorado, en la vía pública. La escena ha generado una ola de reacciones entre excompañeros de equipo, seguidores del baloncesto y activistas de salud mental, quienes lamentan que un talento como el suyo no haya tenido el acompañamiento necesario para una recuperación sostenida.