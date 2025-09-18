Entretenimiento

Starting 5 regresa a Netflix con figuras estelares de la NBA

Una alineación de élite protagoniza la segunda entrega de esta serie documental
Ocho episodios, cinco estrellas y muchas historias por contar desde la duela
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Starting 5, la serie documental que entrelaza el baloncesto con las historias personales de sus protagonistas, regresa a Netflix con una segunda temporada cargada de talento y narrativa.

La nueva entrega, compuesta por ocho episodios de 45 minutos, presenta a cinco figuras icónicas de la NBA: Jaylen Brown (Boston Celtics), Kevin Durant (Phoenix Suns), Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder), Tyrese Haliburton (Indiana Pacers) y James Harden (Los Angeles Clippers).

La producción ofrece una mirada íntima a la vida dentro y fuera de la cancha de estos atletas.

Starting 5 se estrena el 16 de octubre exclusivamente en Netflix.

