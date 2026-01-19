Día de Martin Luther King Jr.; conoce al activista que transformó EE. UU.
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Cada tercer lunes de enero, Estados Unidos recuerda a uno de sus líderes más emblemáticos: Martin Luther King Jr., activista incansable por la igualdad racial y los derechos civiles. Nació el 15 de enero de 1929 en Atlanta, Georgia, su vida y legado inspiran a millones de personas alrededor del mundo.
MLK Jr. es recordado por su famoso discurso “I Have a Dream”, pronunciado ante más de 200,000 personas en Washington D.C. en 1963, donde vislumbró un futuro de justicia e igualdad sin prejuicios. Desde 1983, su día es festivo federal en Estados Unidos, un momento para reflexionar y participar en acciones comunitarias, tal como lo practicó a lo largo de su vida.
De Michael a Martin Luther: Nació como Michael King, pero su padre cambió su nombre tras un viaje a Alemania, inspirándose en el reformador protestante Martín Lutero.
Un prodigio académico: Ingresó a la universidad a los 15 años y se graduó de Morehouse College a los 19. Posteriormente obtuvo su doctorado en la Universidad de Boston a los 25 años.
Una boda marcada por la segregación: Tras casarse con Coretta Scott en 1953, no pudieron encontrar un hotel que los aceptara por su color de piel y pasaron la noche en una funeraria.
Arrestos y resistencia: Fue encarcelado 29 veces por su activismo pacífico, enfrentando desde desobediencia civil hasta infracciones menores, sin perder su compromiso con la justicia.
Premios que trascienden generaciones: Además del Nobel de la Paz en 1964, MLK Jr. ganó un Grammy póstumo en 1971 por su discurso “Por qué me opongo a la guerra de Vietnam”, consolidando su influencia cultural y social.
Hoy, su memoria se celebra no solo con marchas y homenajes, sino también con acciones comunitarias que reflejan su visión de un mundo más justo e inclusivo.
RPO