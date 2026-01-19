Día de Martin Luther King Jr.; conoce al activista que transformó EE. UU.

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Cada tercer lunes de enero, Estados Unidos recuerda a uno de sus líderes más emblemáticos: Martin Luther King Jr., activista incansable por la igualdad racial y los derechos civiles. Nació el 15 de enero de 1929 en Atlanta, Georgia, su vida y legado inspiran a millones de personas alrededor del mundo.

MLK Jr. es recordado por su famoso discurso “I Have a Dream”, pronunciado ante más de 200,000 personas en Washington D.C. en 1963, donde vislumbró un futuro de justicia e igualdad sin prejuicios. Desde 1983, su día es festivo federal en Estados Unidos, un momento para reflexionar y participar en acciones comunitarias, tal como lo practicó a lo largo de su vida.