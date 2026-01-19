Cada tercer lunes de enero se celebra al líder que soñó con igualdad
Día de Martin Luther King Jr.; conoce al activista que transformó EE. UU.

Martin Luther King Jr., activista y Nobel de la Paz que sigue inspirando a generaciones
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Cada tercer lunes de enero, Estados Unidos recuerda a uno de sus líderes más emblemáticos: Martin Luther King Jr., activista incansable por la igualdad racial y los derechos civiles. Nació el 15 de enero de 1929 en Atlanta, Georgia, su vida y legado inspiran a millones de personas alrededor del mundo.

MLK Jr. es recordado por su famoso discurso “I Have a Dream”, pronunciado ante más de 200,000 personas en Washington D.C. en 1963, donde vislumbró un futuro de justicia e igualdad sin prejuicios. Desde 1983, su día es festivo federal en Estados Unidos, un momento para reflexionar y participar en acciones comunitarias, tal como lo practicó a lo largo de su vida.

  • De Michael a Martin Luther: Nació como Michael King, pero su padre cambió su nombre tras un viaje a Alemania, inspirándose en el reformador protestante Martín Lutero.

  • Un prodigio académico: Ingresó a la universidad a los 15 años y se graduó de Morehouse College a los 19. Posteriormente obtuvo su doctorado en la Universidad de Boston a los 25 años.

  • Una boda marcada por la segregación: Tras casarse con Coretta Scott en 1953, no pudieron encontrar un hotel que los aceptara por su color de piel y pasaron la noche en una funeraria.

  • Arrestos y resistencia: Fue encarcelado 29 veces por su activismo pacífico, enfrentando desde desobediencia civil hasta infracciones menores, sin perder su compromiso con la justicia.

  • Premios que trascienden generaciones: Además del Nobel de la Paz en 1964, MLK Jr. ganó un Grammy póstumo en 1971 por su discurso “Por qué me opongo a la guerra de Vietnam”, consolidando su influencia cultural y social.

Martin Luther King Jr. fue asesinado a sus 39 años un 4 de abril de 1968 en Memphis, pero su legado permanece vivo: durante sus menos de 13 años liderando el Movimiento por los Derechos Civiles, los afroamericanos lograron avances históricos hacia la igualdad racial, según el Centro Martin Luther King Jr. para el Cambio Social No Violento.

Hoy, su memoria se celebra no solo con marchas y homenajes, sino también con acciones comunitarias que reflejan su visión de un mundo más justo e inclusivo.

