Cuba confirma muerte de 32 connacionales tras ataque de EU en Venezuela y declara duelo nacional

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobierno de Cuba declaró dos días de Duelo Nacional tras confirmar la muerte de 32 ciudadanos cubanos que perdieron la vida durante el ataque militar realizado por Estados Unidos en Venezuela, el pasado sábado. Así lo anunció este domingo por la noche el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, mediante un decreto presidencial.
De acuerdo con la información oficial, los fallecidos eran integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Ministerio del Interior, desplegados en Venezuela en misiones conjuntas por solicitud de autoridades de ese país. El gobierno cubano calificó el hecho como un “acto criminal de agresión y terrorismo de Estado” por parte del gobierno estadounidense.
“Fieles a sus responsabilidades con la seguridad y la defensa, nuestros compatriotas cumplieron digna y heroicamente con su deber y cayeron en combate directo contra los atacantes o como resultado de los bombardeos”, señala el comunicado. Los familiares ya fueron informados y recibieron condolencias del General de Ejército Raúl Castro y del propio presidente Díaz-Canel.
El Duelo Nacional estará vigente desde las 6:00 a.m. del lunes 5 de enero hasta la medianoche del martes 6 de enero de 2026. Durante este periodo, la bandera nacional será izada a media asta en todos los edificios públicos e instituciones militares, y quedarán suspendidos los espectáculos públicos y actividades festivas en todo el país.
rmr