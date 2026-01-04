Cuba confirma muerte de 32 connacionales tras ataque de EU en Venezuela y declara duelo nacional

De acuerdo con la información oficial, los fallecidos eran integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Ministerio del Interior, desplegados en Venezuela en misiones conjuntas por solicitud de autoridades de ese país. El gobierno cubano calificó el hecho como un “acto criminal de agresión y terrorismo de Estado” por parte del gobierno estadounidense.

“Fieles a sus responsabilidades con la seguridad y la defensa, nuestros compatriotas cumplieron digna y heroicamente con su deber y cayeron en combate directo contra los atacantes o como resultado de los bombardeos”, señala el comunicado. Los familiares ya fueron informados y recibieron condolencias del General de Ejército Raúl Castro y del propio presidente Díaz-Canel.