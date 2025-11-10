‘Cometierra’: la obra argentina que convierte el dolor en resistencia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Cometierra, la novela debut de la autora argentina Dolores Reyes, que se convirtió en serie para Prime Video. La historia que entrelaza el dolor de las desapariciones con elementos del realismo mágico, fue publicada originalmente en 2019 y ha sido traducida a 15 idiomas.

La protagonista de Cometierra es una joven que tiene la capacidad de ver el destino de personas desaparecidas al tragar la tierra del lugar donde estuvieron por última vez. Este poder simbólico la convierte en un puente entre los ausentes y quienes los buscan.

La novela está dedicada a Melina Romero y Araceli Ramos, dos jóvenes víctimas de feminicidio en Argentina. Sus tumbas están en un cementerio cercano a la escuela donde trabajaba Reyes cuando comenzó a escribir la historia.

Dolores Reyes (Buenos Aires, 47 años) construyó la historia a partir de su propio dolor por las desapariciones forzadas. “La tierra que habitamos nos conoce […] lo que hago es construir una suerte de nexo entre la tierra y esos buscadores de seres queridos que faltan”, expresó en una entrevista para la televisión argentina.

Cometierra ha sido considerada una de las obras más potentes del realismo mágico contemporáneo escrito por mujeres latinoamericanas, junto a autoras como Mariana Enriquez, Gina María Balibrera y Berenice Andrade Medina. La novela está ambientada en los suburbios del conurbano bonaerense.

La adaptación traslada la atmósfera de la obra a la periferia de la Ciudad de México, ampliando su impacto regional. A pesar de los intentos de censura por parte de algunos funcionarios y el acoso en redes sociales, Cometierra se consolidó como un símbolo de resistencia.

Solo en Argentina, el libro vendió más de 50 mil ejemplares. La controversia que generó lejos de apagar su voz, la multiplicó.