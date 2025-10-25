Cometierra, la nueva serie de Yalitza Aparicio que transforma la tierra en voz de justicia

La producción está basada en la novela homónima de la escritora argentina Dolores Reyes, una obra aclamada en América Latina por su forma de retratar la violencia contra las mujeres a través del misticismo. En esta adaptación, la historia se traslada a la periferia de la Ciudad de México, donde una adolescente llamada Aylín descubre que puede comunicarse con los muertos al probar la tierra del lugar donde fueron enterradas.

La serie explora el dolor de la desaparición forzada desde una óptica poética. Con un estilo visual simbólico y cargado de emoción, la trama sigue a Aylín en su alianza con un jefe de policía local, mientras intenta resolver crímenes y ayudar a las víctimas a obtener justicia.

Dirigida por el cineasta argentino Daniel Burman (El Rey del Once), Cometierra combina talento consolidado y emergente. Además, Natalia Lafourcade compuso e interpreta el tema principal, “La Cometierra”, una canción que busca darle voz a las víctimas silenciadas por la impunidad.