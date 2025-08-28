Muere joven forcado tras brutal embestida en Portugal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La tauromaquia volvió a teñirse de tragedia con la muerte de Manuel María Trindade, un joven forcado de 22 años que perdió la vida tras ser brutalmente embestido por un toro de casi 700 kilos en la Plaza de Toros de Campo Pequeño, en Lisboa, Portugal.
Durante una tradicional “pega de cara”, acto en el que ocho forcados enfrentan al toro sin capa ni espada, solo con el cuerpo, Manuel recibió el embate del astado de 695 kilos. El animal lo arrastró violentamente contra las tablas de la arena, dejándolo inconsciente.
Los servicios de emergencia actuaron de inmediato, brindándole respiración asistida y trasladándolo al hospital más cercano. Sin embargo, horas más tarde fue declarado muerto debido a un severo traumatismo craneal.
El fallecimiento de Manuel causó conmoción en el mundo taurino. Una asociación de forcados emitió un comunicado expresando su duelo:
Sin embargo, la controversia no se hizo esperar. La tauromaquia, ya de por sí dividida entre defensores y detractores, fue el centro de debate en redes sociales, donde algunos usuarios celebraron la muerte del joven.
Ante este escenario, Alzira Beringel, madre de Manuel, respondió con dolor a quienes se burlaron de la tragedia:
Reveló también que su hijo amaba profundamente a los animales y que formaban parte de su vida cotidiana.
