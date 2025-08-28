Muere joven forcado tras brutal embestida en Portugal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La tauromaquia volvió a teñirse de tragedia con la muerte de Manuel María Trindade, un joven forcado de 22 años que perdió la vida tras ser brutalmente embestido por un toro de casi 700 kilos en la Plaza de Toros de Campo Pequeño, en Lisboa, Portugal.

Durante una tradicional “pega de cara”, acto en el que ocho forcados enfrentan al toro sin capa ni espada, solo con el cuerpo, Manuel recibió el embate del astado de 695 kilos. El animal lo arrastró violentamente contra las tablas de la arena, dejándolo inconsciente.

Los servicios de emergencia actuaron de inmediato, brindándole respiración asistida y trasladándolo al hospital más cercano. Sin embargo, horas más tarde fue declarado muerto debido a un severo traumatismo craneal.