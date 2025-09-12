Arrestan a Tyler Robinson, presunto asesino de Charlie Kirk en Utah, EU

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Autoridades en Estados Unidos identificaron al presunto responsable del asesinato del activista conservador Charlie Kirk como Tyler Robinson, un joven de 22 años originario de Utah, de acuerdo con información difundida por medios locales.

La detención de Robinson se produjo cerca del Parque Nacional Zion, en St. George, a unos 400 kilómetros del lugar donde ocurrió el ataque en Orem, Utah.

Según versiones periodísticas, el joven decidió entregarse tras dialogar con su padre.

El arresto se concretó alrededor de las 23:00 horas del jueves, tiempo local, y Robinson quedó bajo custodia de la policía local.

Investigaciones preliminares señalan que el arma empleada en el crimen fue un rifle de cerrojo calibre .30, modelo comúnmente utilizado para la caza. Dicho artefacto fue asegurado por las autoridades.