Arrestan a Tyler Robinson, presunto asesino de Charlie Kirk en Utah, EU

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Autoridades en Estados Unidos identificaron al presunto responsable del asesinato del activista conservador Charlie Kirk como Tyler Robinson, un joven de 22 años originario de Utah, de acuerdo con información difundida por medios locales.
La detención de Robinson se produjo cerca del Parque Nacional Zion, en St. George, a unos 400 kilómetros del lugar donde ocurrió el ataque en Orem, Utah.
Según versiones periodísticas, el joven decidió entregarse tras dialogar con su padre.
El arresto se concretó alrededor de las 23:00 horas del jueves, tiempo local, y Robinson quedó bajo custodia de la policía local.
Investigaciones preliminares señalan que el arma empleada en el crimen fue un rifle de cerrojo calibre .30, modelo comúnmente utilizado para la caza. Dicho artefacto fue asegurado por las autoridades.
En redes y medios, Robinson ha sido descrito como un buen estudiante; incluso se han compartido fotografías en entornos familiares y universitarios que muestran una cercanía con armas desde temprana edad.
Charlie Kirk fue atacado el miércoles mientras participaba en un debate en la Universidad Utah Valley. El disparo que recibió en el cuello resultó fatal. En medio de la confusión inicial, dos personas fueron detenidas, aunque posteriormente fueron liberadas al confirmarse que no tenían relación con el caso.
