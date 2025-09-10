Charlie Kirk, aliado de Trump sufre atentado durante evento en Utah [VIDEO SENSIBLE]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El comentarista y activista conservador estadounidense Charlie Kirk fue herido de bala este miércoles, durante un evento público en la Universidad Utah Valley, en Estados Unidos.
De acuerdo con videos difundidos en redes sociales, el incidente ocurrió mientras Kirk hablaba ante cientos de asistentes bajo una carpa montada en el campus universitario. El hecho, que sucedió frente a unas dos mil personas según testigos, provocó una rápida movilización de cuerpos de seguridad.
La propia institución académica confirmó en un comunicado que un orador invitado fue atacado con un arma de fuego y que hay un sospechoso detenido. Las autoridades locales mantienen abierta una investigación para esclarecer lo ocurrido.
El excongresista Jason Chaffetz, presente en el evento, confirmó la magnitud del incidente y solicitó prudencia mientras se obtiene más información oficial.
La noticia generó diversas reacciones en el ámbito político de Estados Unidos. El expresidente Donald Trump, con quien Kirk mantiene una relación cercana, escribió en su plataforma Truth Social: “Todos debemos orar por Charlie Kirk, quien recibió un disparo. Un gran hombre de pies a cabeza. ¡Que Dios lo bendiga!”.
También el vicepresidente JD Vance se pronunció en apoyo, describiendo a Kirk como “un hombre verdaderamente bueno y un padre joven”. Por su parte, el senador por Utah, Mike Lee, pidió oraciones y aseguró estar siguiendo el caso de cerca.
Charlie Kirk, nacido en octubre de 1993 en Illinois, es fundador de la organización estudiantil conservadora Turning Point USA. Es padre de dos hijos y ha ganado notoriedad por su apoyo a políticas de derecha y su participación en campañas a favor del expresidente Trump.
