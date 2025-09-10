Charlie Kirk, aliado de Trump sufre atentado durante evento en Utah [VIDEO SENSIBLE]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El comentarista y activista conservador estadounidense Charlie Kirk fue herido de bala este miércoles, durante un evento público en la Universidad Utah Valley, en Estados Unidos.

De acuerdo con videos difundidos en redes sociales, el incidente ocurrió mientras Kirk hablaba ante cientos de asistentes bajo una carpa montada en el campus universitario. El hecho, que sucedió frente a unas dos mil personas según testigos, provocó una rápida movilización de cuerpos de seguridad.

La propia institución académica confirmó en un comunicado que un orador invitado fue atacado con un arma de fuego y que hay un sospechoso detenido. Las autoridades locales mantienen abierta una investigación para esclarecer lo ocurrido.