Arrestan a hombre por orinar dentro de cine en Arizona

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un hecho inusual y desconcertante ocurrido en un cine de Arizona se volvió viral en redes sociales, luego de que un hombre fue arrestado por orinar dentro de la sala durante una función de la película Demon Slayer.

Oficiales del Departamento de Policía de Surprise respondieron a un reporte de disturbio en el complejo AMC Surprise Pointe 14, ubicado en Litchfield Road, al oeste del área metropolitana de Phoenix.