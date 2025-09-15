Arrestan a hombre por orinar dentro de cine en Arizona

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un hecho inusual y desconcertante ocurrido en un cine de Arizona se volvió viral en redes sociales, luego de que un hombre fue arrestado por orinar dentro de la sala durante una función de la película Demon Slayer.
Oficiales del Departamento de Policía de Surprise respondieron a un reporte de disturbio en el complejo AMC Surprise Pointe 14, ubicado en Litchfield Road, al oeste del área metropolitana de Phoenix.
Hull fue detenido en el lugar y enfrenta cargos por exposición indecente, conducta desordenada, daño criminal y por negarse a proporcionar un nombre verdadero, según el reporte oficial. Tras su audiencia inicial, fue liberado bajo palabra y no se le impuso fianza.
La situación escaló rápidamente en redes sociales, donde diversas cuentas difundieron que Hull había orinado directamente sobre un niño, y que fue brutalmente golpeado por los asistentes del cine, quedando imposibilitado para caminar.
No obstante, la policía de Surprise no ha confirmado que el individuo orinara sobre un menor, ni que haya sido agredido de manera extrema, como se especuló en redes. Lo que sí se verificó fue la molestia generalizada y el enfrentamiento verbal de varios espectadores con Hull, quienes exigieron su salida inmediata de la sala.
La cadena de cines AMC actuó rápidamente para contener la situación y evitar mayores conflictos. Según testigos, se ofrecieron reembolsos, snacks gratuitos y reubicación de los asistentes en otra sala para continuar con la proyección de la cinta animada japonesa.
RPO