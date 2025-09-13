Crossover inesperado: Demon Slayer termina con mariachis de Toy Story

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En redes sociales circula un curioso fenómeno que sorprendió a los fanáticos del anime y del cine familiar. En TikTok, varios usuarios compartieron que al final de algunas funciones de Demon Slayer: Castillo Infinito aparecieron mariachis dentro de la sala para interpretar canciones de Toy Story.

Los videos rápidamente se viralizaron debido a lo inesperado del momento: pasar de la intensa batalla de Tanjiro y los cazadores de demonios a escuchar rancheras con letras icónicas de la saga animada de Pixar.

El hecho coincide con el reestreno de Toy Story en cines por su 30 aniversario, lo que podría explicar la inusual mezcla de anime y mariachis con el clásico animado.

Aunque algunos usuarios se mostraron confundidos, la mayoría tomó con humor la experiencia, destacando que se trató de una “función irrepetible” que unió dos universos totalmente distintos.