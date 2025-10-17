Anime bajo amenaza: Japón presiona a OpenAI por videos generados con IA

La petición se presentó por la Secretaría de Promoción de la Estrategia de Propiedad Intelectual de la Oficina del Gabinete, según informó Minoru Kiuchi, ministro de Estado japonés para la Estrategia de Propiedad Intelectual e Inteligencia Artificial. Durante una conferencia, Kiuchi declaró: “El anime y el manga son tesoros irremplazables de los que podemos enorgullecernos en todo el mundo”.

Sora 2 es una IA capaz de generar clips de video de hasta 20 segundos en resolución 1080p, con audio incluido. A pocos días de su lanzamiento, diferentes plataformas sociales se llenaron de videos que mostraban escenas protagonizadas por personajes populares de franquicias como Dragon Ball, One Piece, Demon Slayer, Pokémon e incluso Bleach, generando preocupación por la posible infracción de derechos de autor.