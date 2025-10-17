Anime bajo amenaza: Japón presiona a OpenAI por videos generados con IA

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobierno de Japón solicitó formalmente a OpenAI que se abstenga de utilizar personajes de anime y videojuegos con derechos de autor en los videos generados por Sora 2, el modelo de inteligencia artificial presentado a finales de septiembre.
La petición se presentó por la Secretaría de Promoción de la Estrategia de Propiedad Intelectual de la Oficina del Gabinete, según informó Minoru Kiuchi, ministro de Estado japonés para la Estrategia de Propiedad Intelectual e Inteligencia Artificial. Durante una conferencia, Kiuchi declaró: “El anime y el manga son tesoros irremplazables de los que podemos enorgullecernos en todo el mundo”.
Sora 2 es una IA capaz de generar clips de video de hasta 20 segundos en resolución 1080p, con audio incluido. A pocos días de su lanzamiento, diferentes plataformas sociales se llenaron de videos que mostraban escenas protagonizadas por personajes populares de franquicias como Dragon Ball, One Piece, Demon Slayer, Pokémon e incluso Bleach, generando preocupación por la posible infracción de derechos de autor.
Ante esto, varios funcionarios del gobierno japonés, como el ministro de Tecnología Digital, Masaaki Taira, y el legislador Akihisa Shiozaki, manifestaron públicamente su inquietud y no descartaron aplicar el Artículo 16 de la Ley de Promoción de la IA, vigente desde septiembre de este año. Esta normativa permite al Estado investigar el uso indebido de tecnologías de IA que vulneren los derechos de los ciudadanos.
Shiozaki señaló que “existen serios problemas legales y políticos” y que, de no corregirse la situación, se debería exigir a OpenAI una explicación sobre el funcionamiento interno de Sora 2, sus filtros de contenido y protocolos de eliminación de contenido protegido.
La polémica pone en debate los límites de la creatividad generada por inteligencia artificial y la protección del patrimonio cultural, especialmente en un país donde la industria del anime y el manga representa no solo un sector económico relevante, sino un símbolo de identidad global.
BCT