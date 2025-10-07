Sora, la app que convierte tus palabras en cine digital

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La revolución digital vuelve a sacudir al mundo del entretenimiento con Sora, la nueva aplicación de OpenAI que promete transformar cualquier descripción escrita en un video hiperrealista. Con solo unas líneas de texto, los usuarios pueden generar escenas con movimiento, sonido y ambientación cinematográfica, tan convincentes que podrían rivalizar con producciones de Hollywood.

La innovación llega en un momento en que los videos cortos dominan las redes sociales. Desde el auge de TikTok durante la pandemia de Covid-19, plataformas como Instagram Reels y YouTube Shorts impulsaron una cultura audiovisual acelerada, en la que millones de usuarios consumen contenido en segundos desde sus celulares. En este ecosistema, Sora apunta a redefinir el concepto de creador digital.