Alertan por Labubus que podrían causar asfixia infantil

Hay formas claras de verificar su autenticidad y evitar riesgos
ESPECIAL
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor (CPSC, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos emitió una alerta urgente por el riesgo de asfixia que representan las versiones falsas de los muñecos Labubu, los cuales han ganado popularidad en todo el mundo gracias a su diseño peculiar y su demanda entre coleccionistas.

Según el organismo estadounidense, estas imitaciones —que suelen comercializarse como peluches o llaveros— son lo suficientemente pequeñas para que un niño se las lleve a la boca, lo cual puede derivar en el bloqueo de las vías respiratorias. A esto se suma que algunos modelos se rompen con facilidad, liberando piezas diminutas que también representan un peligro potencial.

“Estas falsificaciones, que se venden tanto en forma de peluches como llaveros, son lo suficientemente pequeñas como para que un niño se las meta en la boca y le bloqueen las vías respiratorias. La CPSC también ha recibido informes de muñecos Labubu falsos que se rompen fácilmente, liberando pequeñas piezas que pueden suponer un peligro de asfixia”
advirtió la Comisión en su comunicado oficial

¿Cómo identificar un Labubu auténtico?

  • Empaque original con el logo de Pop Mart impreso de manera nítida

  • Código QR en la caja, que al escanearlo dirige al sitio oficial del fabricante

  • Materiales resistentes, detalles bien definidos y colores uniformes

  • Además, se aconseja adquirir estas figuras únicamente en tiendas oficiales, distribuidores reconocidos o jugueterías de prestigio.

Labubu
riesgo de asfixia

