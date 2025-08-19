Alertan por Labubus que podrían causar asfixia infantil

“Estas falsificaciones, que se venden tanto en forma de peluches como llaveros, son lo suficientemente pequeñas como para que un niño se las meta en la boca y le bloqueen las vías respiratorias. La CPSC también ha recibido informes de muñecos Labubu falsos que se rompen fácilmente, liberando pequeñas piezas que pueden suponer un peligro de asfixia”

advirtió la Comisión en su comunicado oficial