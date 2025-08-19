Alertan por Labubus que podrían causar asfixia infantil

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor (CPSC, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos emitió una alerta urgente por el riesgo de asfixia que representan las versiones falsas de los muñecos Labubu, los cuales han ganado popularidad en todo el mundo gracias a su diseño peculiar y su demanda entre coleccionistas.
Según el organismo estadounidense, estas imitaciones —que suelen comercializarse como peluches o llaveros— son lo suficientemente pequeñas para que un niño se las lleve a la boca, lo cual puede derivar en el bloqueo de las vías respiratorias. A esto se suma que algunos modelos se rompen con facilidad, liberando piezas diminutas que también representan un peligro potencial.
Empaque original con el logo de Pop Mart impreso de manera nítida
Código QR en la caja, que al escanearlo dirige al sitio oficial del fabricante
Materiales resistentes, detalles bien definidos y colores uniformes
Además, se aconseja adquirir estas figuras únicamente en tiendas oficiales, distribuidores reconocidos o jugueterías de prestigio.
RPO