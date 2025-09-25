Mundo

´¡Adiós, señora!’: agente del ICE empuja a migrante

El video muestra a una madre ecuatoriana derribada frente a sus hijos
El hecho ocurrió en la corte migratoria Jacob K. Javits, en Nueva York
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un video que muestra a un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) empujando al suelo a una mujer frente a sus hijos en una corte migratoria de Nueva York se volvió viral y provocó fuertes críticas en redes sociales, así como llamados a una protesta contra la agencia.

El incidente ocurrió cuando una familia ecuatoriana se presentó en la corte migratoria ubicada en el edificio Jacob K. Javits, en el 26 de Federal Plaza. Los agentes buscaban detener al padre, a pesar de que contaba con aplazamientos en su proceso de asilo.

En la grabación, difundida en plataformas digitales, se observa cómo la esposa intenta aferrarse a su esposo mientras un agente le grita: “¡Suelte, suelte señora!”, y la toma del cabello. El hombre detenido insiste: “No estoy haciendo nada”, mientras su hija llora desconsolada.

La tensión aumentó cuando el agente del ICE se burla de la mujer con un “¡Adiós, adiós!”. Minutos después, la empuja al suelo frente a sus hijos, que seguían llorando. En un segundo intento de acercarse, la mujer vuelve a ser derribada y finalmente es retirada por los guardias de la corte.

El caso generó indignación en redes sociales, donde organizaciones como los Socialistas Demócratas de América (DSA) convocaron a una protesta frente al mismo edificio para exigir: “el ICE fuera de Nueva York” y “el ICE fuera de nuestras cortes”.

Pese a las críticas, los agentes federales mantienen su política de detención de inmigrantes que se presentan a citas judiciales.

