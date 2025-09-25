´¡Adiós, señora!’: agente del ICE empuja a migrante

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un video que muestra a un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) empujando al suelo a una mujer frente a sus hijos en una corte migratoria de Nueva York se volvió viral y provocó fuertes críticas en redes sociales, así como llamados a una protesta contra la agencia.

El incidente ocurrió cuando una familia ecuatoriana se presentó en la corte migratoria ubicada en el edificio Jacob K. Javits, en el 26 de Federal Plaza. Los agentes buscaban detener al padre, a pesar de que contaba con aplazamientos en su proceso de asilo.

En la grabación, difundida en plataformas digitales, se observa cómo la esposa intenta aferrarse a su esposo mientras un agente le grita: “¡Suelte, suelte señora!”, y la toma del cabello. El hombre detenido insiste: “No estoy haciendo nada”, mientras su hija llora desconsolada.