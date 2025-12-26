Actor de “El Manual de Ned” es hospitalizado en Navidad

La información fue dada a conocer a través de redes sociales y videos publicados en TikTok, tanto por el actor Daniel Curtis Lee —excompañero de reparto— como por el influencer Jacob “Jake” Harris, quien ha intervenido previamente en casos de personas en situación de calle.

Curtis Lee explicó que había decidido pagar una habitación de hotel para que Chase pudiera pasar las fiestas bajo techo, debido a que actualmente vive en situación de calle. Sin embargo, horas después recibió una llamada del establecimiento reportando severos destrozos en la habitación.