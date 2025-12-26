Mundo

Actor de “El Manual de Ned” es hospitalizado en Navidad

El incidente ocurrió tras destrozar una habitación de hotel
El actor atraviesa una crisis de salud mental y fue internado por tres días
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Lo que inició como un gesto solidario entre antiguos compañeros de televisión terminó en una escena de crisis que volvió a poner en la conversación pública la fragilidad de la salud mental en la industria del entretenimiento. Tylor Chase, actor conocido por interpretar a Martin Qwerly en la serie de Nickelodeon Manual de supervivencia escolar de Ned, fue hospitalizado el día de Navidad tras un episodio ocurrido en un motel de Riverside, California, donde se encontraba alojado temporalmente.

Daniel Curtis Lee y Shaun Weiss se unen para ayudar a Taylor Chase
La información fue dada a conocer a través de redes sociales y videos publicados en TikTok, tanto por el actor Daniel Curtis Lee —excompañero de reparto— como por el influencer Jacob “Jake” Harris, quien ha intervenido previamente en casos de personas en situación de calle.

Curtis Lee explicó que había decidido pagar una habitación de hotel para que Chase pudiera pasar las fiestas bajo techo, debido a que actualmente vive en situación de calle. Sin embargo, horas después recibió una llamada del establecimiento reportando severos destrozos en la habitación.

“Esa noche recibí una llamada del hotel, enfadados. La puerta estaba abierta. ¿Por qué está el microondas en la bañera? El refrigerador estaba tirado en el suelo. Estoy devastado”
relató Curtis Lee

Ante la situación, Chase fue internado el mismo 25 de diciembre por un periodo de tres días en un centro de rehabilitación, como parte de una intervención por una crisis de salud mental. De acuerdo con Harris, fue el propio padre del actor quien solicitó apoyo para poder intervenir de manera urgente.

Pese a lo ocurrido, Daniel Curtis Lee aseguró que no ha desistido de ayudar a su excompañero y reconoció que la situación requiere atención profesional inmediata.

