Daniel Curtis Lee y Shaun Weiss se unen para ayudar a Taylor Chase

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En las últimas semanas, nuevos videos difundidos en redes sociales volvieron a colocar bajo los reflectores a Tylor Chase, actor que dio vida a Martin Qwerly en la serie de Nickelodeon Manual de supervivencia escolar de Ned (2004-2007).
Su excompañero de reparto Daniel Curtis Lee, recordado por interpretar a Cookie, documentó un reencuentro tan sencillo como poderoso.
Chase, hoy de 36 años y originario de Arizona, ha sido visto nuevamente deambulando por distintas calles de California, con un aspecto descuidado que ha generado preocupación entre seguidores y antiguos compañeros.
Consciente de la urgencia, Curtis Lee, de 34 años, ofreció a Chase una habitación de hotel y anunció que ya busca un centro de rehabilitación para ayudarlo a reconstruir su vida.
Shaun Weiss, actor que interpretó al inolvidable portero Greg Goldberg en The Mighty Ducks, decidió actuar. Weiss no habló desde la lástima, sino desde la experiencia: él mismo sobrevivió a una de las etapas más oscuras que puede atravesar una estrella infantil.
A través de sus redes sociales, el actor de 47 años lanzó un mensaje directo y urgente:
“Tenemos un lugar para él, solo necesitamos encontrarlo”.
RPO