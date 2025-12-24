Mundo

Daniel Curtis Lee y Shaun Weiss se unen para ayudar a Taylor Chase

Tylor Chase interpretó a Martin Qwerly en Manual de supervivencia escolar de Ned
Nuevos videos en redes sociales evidencian que sigue viviendo en situación de calle
Nuevos videos en redes sociales evidencian que sigue viviendo en situación de calle
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En las últimas semanas, nuevos videos difundidos en redes sociales volvieron a colocar bajo los reflectores a Tylor Chase, actor que dio vida a Martin Qwerly en la serie de Nickelodeon Manual de supervivencia escolar de Ned (2004-2007).

Su excompañero de reparto Daniel Curtis Lee, recordado por interpretar a Cookie, documentó un reencuentro tan sencillo como poderoso.

@danielcurtislee Tylor Chase and Cookie reunite with Ned on FaceTime. Well fed and safe from the rain. ☔️ Hotel secured! One step closer to long term treatment. PS: Tylor wants to livestream video games. Who can help? 🎮 #tylorchase #cookie #nedsdeclassified #shaunweiss #danielcurtislee ♬ original sound - Daniel Curtis Lee

Chase, hoy de 36 años y originario de Arizona, ha sido visto nuevamente deambulando por distintas calles de California, con un aspecto descuidado que ha generado preocupación entre seguidores y antiguos compañeros.

Consciente de la urgencia, Curtis Lee, de 34 años, ofreció a Chase una habitación de hotel y anunció que ya busca un centro de rehabilitación para ayudarlo a reconstruir su vida.

“A veces, el amor es lo único que realmente podemos dar a los demás”, expresó el actor en uno de los clips, convencido de que su amigo puede “volver a ponerse de pie”.

Shaun Weiss ofrece ayuda al actor Taylor Chase tras verlo en la calle

Shaun Weiss, actor que interpretó al inolvidable portero Greg Goldberg en The Mighty Ducks, decidió actuar. Weiss no habló desde la lástima, sino desde la experiencia: él mismo sobrevivió a una de las etapas más oscuras que puede atravesar una estrella infantil.

A través de sus redes sociales, el actor de 47 años lanzó un mensaje directo y urgente:

“Tenemos un lugar para él, solo necesitamos encontrarlo”.

