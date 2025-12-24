Daniel Curtis Lee y Shaun Weiss se unen para ayudar a Taylor Chase

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En las últimas semanas, nuevos videos difundidos en redes sociales volvieron a colocar bajo los reflectores a Tylor Chase, actor que dio vida a Martin Qwerly en la serie de Nickelodeon Manual de supervivencia escolar de Ned (2004-2007).

Su excompañero de reparto Daniel Curtis Lee, recordado por interpretar a Cookie, documentó un reencuentro tan sencillo como poderoso.