25 países suspenden envíos de paquetes a Estados Unidos por nuevos aranceles

El Director General de la UPU, Masahiko Metoki, señaló que el organismo internacional busca mantener el correo en movimiento y preservar la confianza de los miles de millones de usuarios de la red postal en todo el mundo. Al mismo tiempo, la organización mantiene diálogo directo con el gobierno de Estados Unidos para encontrar soluciones que reduzcan el impacto en los países miembros.

La medida, firmada mediante una orden ejecutiva el 30 de julio de 2025 por las autoridades estadounidenses, genera preocupación por los cambios operativos que ahora deberán asumir los operadores postales internacionales. Varios países notificaron la suspensión de sus servicios postales hacia EE.UU. por la incertidumbre que existe sobre la aplicación de los nuevos lineamientos.

La UPU advirtió que este cambio representa un reto importante para el comercio electrónico global, debido a que el plazo de implementación es corto y no existe aún una plena armonización normativa. En ese sentido, el organismo ya trabaja en el desarrollo de una solución escalable que permita cobrar y transferir los derechos aduanales de forma más ágil en toda la red.

Finalmente, el 25 de agosto el director general de la UPU envió una carta al Secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, para expresar la preocupación de los países miembros y solicitar mecanismos que aseguren la continuidad de los flujos postales sin mayores interrupciones.

