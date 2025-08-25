Fracasa convocatoria de Maduro a la Milicia Bolivariana; llama a nueva jornada

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras el fracaso de su primera convocatoria, el régimen de Nicolás Maduro llamó a una nueva jornada de alistamiento militar en Venezuela, programada para los días viernes 29 y sábado 30 de agosto.

El anuncio se realizó este lunes a través del canal oficial de Telegram del mandatario.

El pasado fin de semana, los centros de inscripción para la Milicia Nacional Bolivariana permanecieron vacíos a pesar de la convocatoria, lo que evidenció la falta de respuesta ciudadana y alimentó las críticas de opositores y organizaciones civiles, quienes cuestionaron la legitimidad del proceso.

Maduro aseguró que el objetivo de esta segunda jornada es “completar” el registro de milicianos iniciado previamente, y justificó la medida como respuesta a lo que calificó de “amenazas” por parte de Estados Unidos, luego de que ese país movilizara buques al Caribe en operaciones contra el narcotráfico.

En sus redes sociales, el mandatario escribió un mensaje en el que felicitó a “los hombres y mujeres de a pie, a la juventud venezolana y también a los abuelos y las abuelas de la patria” por acudir, según él, de manera masiva a la primera jornada de alistamiento.