Zoo de Morelia presenta a nueva jirafa macho; la familia crece a 9 ejemplares

El encargado del zoo compartió que ya cuentan con varias líneas genéticas de jirafas, por lo que deben estar pendientes y, posteriormente, hacer algo para evitar la reproducción entre ellas, por ejemplo, entre primos, madre e hijo, padre e hija, etcétera .

La primera jirafa que nació este 2025 fue el 25 de marzo, una ejemplar hembra cuyo nombre fue elegido por votación en redes sociales; los usuarios tuvieron varias opciones y finalmente se le quedó “Kawi”, misma que se encuentra muy bien integrada con su manada, de acuerdo con Julio César Medina.