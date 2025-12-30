Zoo de Morelia presenta a nueva jirafa macho; la familia crece a 9 ejemplares

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante este año, el Parque Zoológico "Benito Juárez" de Morelia registró el nacimiento de dos jirafas, por lo que suman nueve ejemplares en el recinto, mismos que se encuentran sanos y en buenas condiciones, afirmó el director Julio César Medina Ávila.
El encargado del zoo compartió que ya cuentan con varias líneas genéticas de jirafas, por lo que deben estar pendientes y, posteriormente, hacer algo para evitar la reproducción entre ellas, por ejemplo, entre primos, madre e hijo, padre e hija, etcétera .
La primera jirafa que nació este 2025 fue el 25 de marzo, una ejemplar hembra cuyo nombre fue elegido por votación en redes sociales; los usuarios tuvieron varias opciones y finalmente se le quedó “Kawi”, misma que se encuentra muy bien integrada con su manada, de acuerdo con Julio César Medina.
Nueva jirafa macho sale por primera vez con la manada
Este martes, el zoológico mostró la salida, por primera vez desde que nació, de la jirafa macho al exterior junto con la manada, pues había estado en resguardo como parte de sus cuidados.
Este nuevo ejemplar salió del resguardo junto con su mamá y deambuló por unos minutos junto con las demás jirafas; nació el pasado 13 de diciembre a las 10:00 horas y, poco a poco, se ha ido adaptando a su entorno, pues es muy pequeño todavía.
“Está recién nacida, está fijando sus aplomos, es decir, las patas, las está consolidando, no pueden entrar los demás porque la pueden pisar; todavía es muy distraída y juguetona”, agregó el director del zoológico.
